LPG Stock Shortage: राजस्थान में एलपीजी संकट! 10 बॉटलिंग प्लांट में सिर्फ इतना बचा स्टॉक, 25 दिन बाद की बुकिंग का अंबार

जयपुर शहर के वितरकों का कहना है कि केन्द्र सरकार और गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग में 25 दिन का नियम लागू कर रखा है। बॉटलिंग प्लांट्स पर सामान्यतः दो से तीन दिन का ही स्टॉक रहता है, जबकि वितरकों के पास केवल एक दिन का।

नियमित आपूर्ति के चलते अधिक स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन मौजूदा संकट ने चिंता बढ़ा दी है कि सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में गैस की कमी से कैसे निपटा जाएगा।