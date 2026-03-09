Weather Update: मार्च में ही गर्मी का टॉर्चर शुरू, अगले 48 घंटे भारी, IMD की नई चेतावनी जारी

राज्य के बाड़मेर और पिलानी में सबसे अधिक दिन का तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर में जहां दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं पिलानी में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पिलानी में सामान्य से 10.8 डिग्री अधिक पारा रिकॉर्ड किया गया। 10 शहरों में दिन का पारा 38 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में रविवार को दिन का तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया।