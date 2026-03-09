महिला दिवस पर हनुमानगढ़ में बड़ा आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने 1058 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में महिलाएं खेतों में सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ पुरुष खेतों की बजाय धरने पर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों जिलों को अन्न का कटोरा कहा जाता है। सरकार ने किसानों के हित में गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है, लेकिन कुछ लोगों की आदत विरोध करने की हो जाती है और वे किसी भी फैसले का विरोध करते रहते हैं।