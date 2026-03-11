Hanumangarh: पुलिस की वॉर्निंग, ‘यह तो सिर्फ ट्रेलर है’…नशे के सौदागरों के ठिकानों पर गरजा बुलडोजर

थानाधिकारी अमरसिंह ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। नगरपालिका प्रशासन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वार्ड एक निवासी रमेश कुमार पुत्र हनुमान नायक, गुरदीप सिंह उर्फ गोपीराम पुत्र राजसिंह तथा दीपसिंह उर्फ दीपा शूटर पुत्र महेन्द्रसिंह के घरों के सामने बने अवैध निर्माण को एक्सकवेटर मशीन से तोड़ा गया। इन आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी, आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। रमेश के खिलाफ एनडीपीएस, आबकारी मारपीट के 14 मुकदमे हैं। दीपा के खिलाफ एनडीपीएस, आम्र्स व मारपीट तथा गोपी के खिलाफ ड्रग्स तथा कई मामले दर्ज हैं।