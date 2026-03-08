Success Story: साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी छोड़ी, राजस्थान के छोटे से गांव की बेटी बनी महिला फ्लाइंग ऑफिसर

ऋषिना के चाचा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि ऋषिना ने संयुक्त परिवार में रहकर पढ़ाई की। बचपन से ही उनका सपना देश सेवा करते हुए भारतीय वायु सेना में जाने का था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बारां से प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 2018 से 2022 तक बैंगलोर स्थित नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की।