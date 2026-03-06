Kuno Cheetah In Baran: बारां के जंगल में पहुंचे कूनो के दो नामीबियाई चीते, KP-2 के पीछे-पीछे पहुंचा छोटा भाई KP-3

दोनों जिले के रामगढ़ क्षेत्र के जंगल में करीब 5 से 6 किमी की दूर पर है। इनके जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है। 14 फरवरी को केपी-2 करीब 78 दिनों के बाद वापस इसी क्षेत्र में लौट आया था। उस दौरान उसे प्रथम बांझआमली में देखा गया था। हालांकि उसने इससे पूर्व भी इसी रेंज में करीब 15 दिन बिताए थे। उसके बाद कूनो की टीम उसे ट्रेंक्यूलाइज करके 12 दिसंबर 2025 को वापस कूनो ले गई थी।