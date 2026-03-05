Iran-Israel War: ‘होटल से सुने धमाके…’, राजस्थान के 2 व्यापारियों के लिए ट्रिप बनी मुसीबत, पत्नी संग दुबई में फंसे, ऐसे मनानी पड़ी होली

Rajasthan's Businessman Stranded In Dubai: 5 दिन के तय प्रोग्राम में दुबई घूमने गए कस्बे के व्यापारी नरेन्द्र खंडेलवाल और नवल गर्ग परिवार सहित वहीं अटक गए। अचानक से बने ईरान-इजरायल युद्ध के हालातों के बाद केंसिल हुई फ्लाइट ने होटल में कैद रहने को मजबूर कर दिया। ऐसे में अब अपना समय होटल में गुजारना भी महंगा पड़ रहा है। होली का पर्व भी परिजनों एवं रिश्तेदारों से मोबाइल पर ऑनलाइन ही मनाया।