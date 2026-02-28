Rajasthan New Bypass: ₹370 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू, बनेगा 41 KM लंबा बायपास, NH-27 से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

इटावा रोड पर बोझाइडी के रास्ते से 200 मीटर पहले सीसवाली रोड स्थित केरोसीन डिपो किशनपुरा गैस गोदाम के पास से दायीं मुख्य नहर क्रॉस कर पुलिया के 200 मीटर बाद बारां रोड से मिलेगा। भटवाड़ा चौकी से बोहत के पहले निरोगघाम के आगे पूर्व दिशा में रोड़ को क्राॅस कर बोहत के आगे पेट्रोल पंप के पास इसे मिलाया जाएगा। भटवाड़ा चौकी पर रोड टी आकर में होगा। यहां एक टोल बनेगा। इसके अलावा समसपुर से पहले माथना तिराहे से पहले नियाणा गांव में होते हुए नियाणा तिराहे पर मिलकर यह नेशनल हाइवे 27 से कनेक्ट होगा। इसके लिए सरकार ने 370 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें बाइपास रोड़ के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शेष राशि अवाप्त भूमि के मुआवजे व अन्य कार्यों पर खर्च होगी। मांगरोल से पहले मालबमोरी से शुरू होकर बारां के निकट तक 41.20 किमी इसकी लंबाई होगी।