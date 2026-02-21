21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan : बाजार से गायब हुए 1-2 रुपए के सिक्के, राजस्थान के इस शहर में ₹10 का सिक्का नहीं लेते दुकानदार

Rajasthan : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व दो रुपए के सिक्के बंद नहीं किया है। बावजूद इसके एक व दो रुपए के सिक्के पिछले कई वर्षों से कस्बे सहित क्षेत्र में अघोषित रूप से चलन से बाहर हो चुके हैं। उधर कोटा शहर में 10 रुपए के सिक्के लेने से कई दुकानदार इनकार कर देते हैं।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 21, 2026

Rajasthan market disappear 1-2 rupee coins kota Shopkeepers do not accept Rs 10 coin

फोटो पत्रिका

Rajasthan : भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई माने जाने वाले एक व दो रुपए के सिक्के पिछले कई वर्षों से कस्बे सहित क्षेत्र में अघोषित रूप से चलन से बाहर हो चुके हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें बंद नहीं किया है, फिर भी बाजार में कई दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं। जबकि कानूनन कोई भी नागरिक वैध भारतीय मुद्रा लेने से इनकार नहीं कर सकता।

क्षेत्र में भले ही लोगों ने सुविधा के अनुसार 1 व 2 रुपए के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया हो, लेकिन बैंकों में इनका लेनदेन आज भी जारी है। बैंक इन सिक्कों को जमा कर रही है और इन्हें बंद नहीं किया गया है। बावजूद इसके, बाजार में छोटे दुकानदार सिक्के लेने से कतराते हैं।

यहां 1-2 नहीं, वहां 10 का सिक्का नहीं

पिछले 7-8 वर्षों से क्षेत्र में 1 व 2 रुपए के सिक्कों का चलन लगभग समाप्त है, जबकि 5 व 10 रुपए के सिक्के चल रहे हैं। दूसरी ओर कोटा शहर में 10 रुपए के सिक्के लेने से कई दुकानदार इनकार कर देते हैं। कवाई व आस-पास के लोग जब कोटा जाते हैं तो 10 के सिक्के को लेकर परेशान होते हैं।

वहीं कोटा में 1-2 रुपए के सिक्के चलन में हैं, जिन्हें यहां लाने पर स्वीकार नहीं किया जाता। दुकानदारों की इस हठधर्मिता से भारतीय मुद्रा का अपमान हो रहा है।

वैध मुद्रा लेने से इनकार करने पर दर्ज हो सकती है रिपोर्ट

बैंक 1 व 2 रुपए के सिक्के जमा कर रही है, लेकिन ग्राहक इन्हें लेने से मना कर देते हैं। वर्तमान में बैंक में करीब 5,000 रुपए के 1 तथा 7,000 रुपए के 2 रुपए के सिक्के पिछले एक वर्ष से अधिक समय से रखे हैं। करंसी चेस्ट कोटा से सिक्के भेजे जाते हैं, लेकिन बाजार में छोटे दुकानदार इन्हें नहीं ले रहे। कानून में प्रावधान है कि वैध मुद्रा लेने से इनकार करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।
अमित कुमार, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, कवाई

ये भी पढ़ें

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी
भिवाड़ी
Bhiwadi scrap warehouse massive fire broke out causing widespread smoke and public panic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 12:52 pm

Published on:

21 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan : बाजार से गायब हुए 1-2 रुपए के सिक्के, राजस्थान के इस शहर में ₹10 का सिक्का नहीं लेते दुकानदार

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: गोदाम की आड़ में चल रही थी पटाखा फैक्टरी, कच्चा माल देख अधिकारी भी चौंके

firecracker factory
बारां

Baran: राशन डीलरों ने दी चेतावनी, 1 मार्च से करेंगे अनिश्चिकालीन हड़ताल, काम बंद करने का किया ऐलान, ये हैं प्रमुख मांग

Warning Of Ration Distribution Boycott
बारां

राजस्थान रोडवेज के बारां डिपो को जल्द मिलेंगी 17 नई बसें, इन नए रूटों पर होगा संचालन, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Roadways Bus
बारां

Baran Suicide: बोर्ड एग्जाम बिगड़ा तो 12वीं के छात्र ने किया सुसाइड, चचेरे भाई के साथ रहकर करता था पढ़ाई

Baran Suicide
बारां

Baran: NH-27 पर दर्दनाक हादसा, अहमदाबाद जा रहे MP के युवक की दर्दनाक मौत, एक ही परिवार के 7 लोग घायल

Car Accident
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.