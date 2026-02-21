Rajasthan : बाजार से गायब हुए 1-2 रुपए के सिक्के, राजस्थान के इस शहर में ₹10 का सिक्का नहीं लेते दुकानदार

बैंक 1 व 2 रुपए के सिक्के जमा कर रही है, लेकिन ग्राहक इन्हें लेने से मना कर देते हैं। वर्तमान में बैंक में करीब 5,000 रुपए के 1 तथा 7,000 रुपए के 2 रुपए के सिक्के पिछले एक वर्ष से अधिक समय से रखे हैं। करंसी चेस्ट कोटा से सिक्के भेजे जाते हैं, लेकिन बाजार में छोटे दुकानदार इन्हें नहीं ले रहे। कानून में प्रावधान है कि वैध मुद्रा लेने से इनकार करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।

अमित कुमार, शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, कवाई