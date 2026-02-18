Baran Suicide: बोर्ड एग्जाम बिगड़ा तो 12वीं के छात्र ने किया सुसाइड, चचेरे भाई के साथ रहकर करता था पढ़ाई

बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को रोहित का चचेरा भाई अजय प्रजापति अस्पताल में भर्ती एक परिजन से मिलने चला गया। रोहित कमरे पर ही रुका रहा। देर शाम जब अजय वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।