सस्ता पेट्रोल-डीजल बना सिरदर्द: हरियाणा से तस्करी, राजस्थान के पंपों की बिक्री 60% घटी

बुहाना (झुंझुनूं)। राजस्थान-हरियाणा सीमा पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी अंतर ने अवैध कारोबार को जन्म दे दिया है। सीमावर्ती गांवों में ड्रमों व केनों में भरकर हरियाणा से तेल लाकर राजस्थान में खुलेआम बेचा जा रहा है। हालात यह हैं कि बुहाना, सिंघाना व पचेरीकलां क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों की बिक्री 40 से 60 फीसदी तक घट गई है, जबकि अवैध बिक्री का नेटवर्क गांव-गांव तक फैल गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि व्यापक तस्करी के बावजूद बुहाना वृत में पिछले एक साल में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।