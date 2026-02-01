Crime News: सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

अनिल कुमार
Jhunjhunu News: जिले के पिलानी-सूरजगढ़ मार्ग पर गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान धींधवा आथुणा निवासी 30 वर्षीय अनिल कुमार मेघवाल के रूप में हुई है। अनिल का शव सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ा मिला था, जिसे देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।
मृतक के पिता ओमप्रकाश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उन्होंने देवरोड़ निवासी पवन सिंह और उसके 3-4 साथियों पर अनिल की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पिता की शिकायत पर पिलानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
अनिल पेशे से मजदूर था और अपने पीछे दो छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गया है। उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद और थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग