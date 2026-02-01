13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Crime News: सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

पिलानी के धींधवा आथुणा निवासी अनिल मेघवाल का शव सड़क किनारे गड्ढे में मिला है। मृतक के पिता ने गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Gajanand Prajapat

Feb 13, 2026

अनिल कुमार

Jhunjhunu News: जिले के पिलानी-सूरजगढ़ मार्ग पर गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान धींधवा आथुणा निवासी 30 वर्षीय अनिल कुमार मेघवाल के रूप में हुई है। अनिल का शव सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ा मिला था, जिसे देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

पिता ने दर्ज कराया मामला

मृतक के पिता ओमप्रकाश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उन्होंने देवरोड़ निवासी पवन सिंह और उसके 3-4 साथियों पर अनिल की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पिता की शिकायत पर पिलानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

अनिल पेशे से मजदूर था और अपने पीछे दो छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गया है। उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस कर रही तलाश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद और थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Fairwell Viral Video: अजमेर में वायरल रील ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां
अजमेर
Farewell Party

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Crime News: सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने किया सुसाइड, पति ने पुलिस से कही ऐसी बात

Bride suicide, Bride suicide in Jhunjhunu, Bride suicide in Rajasthan, Bride suicide news, Jhunjhunu news, दुल्हन सुसाइड, दुल्हन सुसाइड इन झुंझुनूं, दुल्हन सुसाइड इन राजस्थान, दुल्हन सुसाइड न्यूज, झुंझुनूं न्यूज
झुंझुनू

Jhunjhunu Budget : हवेलियां वर्ल्ड हेरिटेज की ओर, एयरपोर्ट सर्वे, वॉर म्यूजियम, सैनिक कॉम्प्लेक्स व यमुना जल की घोषणा

झुंझुनू

झुंझुनूं में टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, एक टोलकर्मी की मौत, पांच घायल

झुंझुनू

शेखावाटी में गोल्ड लोन घोटाले के बाद एक और बड़ा खुलासा, नकली सोना रख परिचितों को दे दिया 30 लाख का लोन, जानें पूरा मामला

Shekhawati Loan Scam
झुंझुनू

खाटूधाम पदयात्रा 2026: 150 KM नंगे पैर, सिर पर दहकती सिगड़ी…विदेशों से भी आते हैं श्याम भक्त, जानें मान्यता

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.