Crime News: सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद और थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।