शेखावाटी में गोल्ड लोन घोटाले के बाद एक और बड़ा खुलासा, नकली सोना रख परिचितों को दे दिया 30 लाख का लोन, जानें पूरा मामला

थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को कंपनी के एरिया मैनेजर लोकेश शर्मा ने पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार पिलानी में पंचवटी के पास स्थित शाखा का 12 से 24 अक्टूबर के बीच ऑडिटर हेमराज मीणा और मनीष कुमार ने लेखा परीक्षण किया। इसमें सामने आया कि शाखा प्रबंधक संदीप सैनी व उप शाखा प्रबंधक नरेन्द्र सिंह राजपूत सहित अन्य की मिलीभगत से 30 लाख 8 हजार 281 रुपए का गबन किया गया।