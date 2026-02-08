Jhunjhunu: गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा अरेस्ट, कॉलेज संचालक से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ, दबिश और आसूचना संकलन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पूर्व में विकास उर्फ दुबे की गिरफ्तारी के बाद मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय उर्फ पहलवान उर्फ भोला को भिवानी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उससे गहन पूछताछ जारी है। आरोपी अजय उर्फ पहलवान उर्फ भोला डांडवा, थाना बाढ़ड़ा, जिला चरखी दादरी का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।