13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

झुंझुनू

Rajasthan: राजस्थान में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने किया सुसाइड, पति ने पुलिस से कही ऐसी बात

झुंझुनूं जिले के स्वामी सेही गांव में शादी के दो दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Feb 13, 2026

मृतका नीलू। फाइल फोटो- पत्रिका

झुंझुनूं। जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के स्वामी सेही गांव में शादी के महज दो दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार का विवाह 9 फरवरी 2026 को नीलू चौहान के साथ हुआ था। विवाह के बाद नीलू अपने ससुराल बुडानिया का बास में रह रही थी, जहां परिवार में शादी से जुड़े कार्यक्रम चल रहे थे।

12 फरवरी की शाम परिवार के लोग एक रिश्तेदार के यहां भोजन कार्यक्रम में गए हुए थे। इसी दौरान नीलू ने कपड़े बदलने की बात कहकर कमरे में प्रवेश किया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे पर लटकी हुई मिली।

'नीलू को परेशानी नहीं थी'

घटना के समय घर में अन्य सदस्य मौजूद थे, जबकि पति कुछ देर के लिए अपने चाचा स्वर्गीय सतवीर सिंह के घर आयोजित भोजन कार्यक्रम में गया हुआ था। धर्मेंद्र, जो गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता है, ने पुलिस को बताया कि विवाह के बाद घर में सामान्य और खुशहाल माहौल था तथा नीलू को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। उसके अनुसार यह कदम नीलू ने स्वयं उठाया और परिवार को किसी पर संदेह नहीं है।

शव को मोर्चरी में रखवाया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पीहर पक्ष को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

13 Feb 2026 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: राजस्थान में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने किया सुसाइड, पति ने पुलिस से कही ऐसी बात

