Rajasthan: राजस्थान में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने किया सुसाइड, पति ने पुलिस से कही ऐसी बात

झुंझुनूं। जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के स्वामी सेही गांव में शादी के महज दो दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार का विवाह 9 फरवरी 2026 को नीलू चौहान के साथ हुआ था। विवाह के बाद नीलू अपने ससुराल बुडानिया का बास में रह रही थी, जहां परिवार में शादी से जुड़े कार्यक्रम चल रहे थे।