झुंझुनूं में टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, एक टोलकर्मी की मौत, पांच घायल

पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब पौने 12 बजे सूरजगढ़ की ओर से आ रही कार टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही अनियंत्रित हो गई। कार पहले डिवाइडर से टकराई और उछलकर बंद पड़ी टोल लेन में जा घुसी। उसी समय टोलकर्मी उम्मेद मेघवाल, पवन राजपूत, देवेंद्र सहित अन्य कर्मचारी सर्दी से बचने के लिए अलाव ताप रहे थे। तेज रफ्तार के कारण किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और कार ने कर्मचारियों को कुचलते हुए कैंपर में जोरदार टक्कर मार दी।