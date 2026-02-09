खाटूधाम पदयात्रा 2026: 150 KM नंगे पैर, सिर पर दहकती सिगड़ी…विदेशों से भी आते हैं श्याम भक्त, जानें मान्यता

झुंझुनूं। फाल्गुन के महीने में श्याम भक्तों में आस्था का सैलाब देखने का मिलता है। झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे से भी हर साल हजारों श्रद्धालु पैदल ही खाटूधाम तक जाते हैं। इनमें सैकड़ों महिला श्रद्धालु सिर पर जलती हुई सिगड़ी लेकर चलती हैं। खास बात यह है कि कई श्रद्धालु पैदल जाते हैं और पैदल ही वापस लौटते हैं। इस निशान यात्रा में नेपाल, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, इराक, इरान से भी कई प्रवासी शामिल होते हैं। कोलकाता से करीब 400 श्रद्धालु शामिल होते हैं।