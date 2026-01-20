Khatu Mela 2026: इस बार 12 नहीं सिर्फ 8 दिन का भरेगा खाटू मेला, नहीं होंगे वीआईपी दर्शन, ये है पूरा शेड्यूल

-ई-रिक्शा चालकों के लिए अलग-अलग जोन बनेगा और पास जारी होंगे। बिना पास वाले ई-रिक्शा को सीज किया जाएगा।

-मंडा मोड एवं रींगस के खाटू मोड़ से मंदिर तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

-छोटी कांच की इत्र की शीशियां बेचने वालों पर कार्रवाई होगी।

-मेले के सभी सेक्टर में मेडिकल की मोबाइल यूनिट्स स्थापित रहेगी।

-अग्निशमन एवं एंबुलेंस के लिए इमरजेंसी रास्ते की व्यवस्था की जाएगी।

-मंदिर एवं मेला परिसर में 44 डिजिटल स्क्रीन लगेगी।

-मेला अवधि के दौरान श्याम कुंड बंद रहेगा और डीजे पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

-सीकर रोडवेज डिपो से मेले के दौरान 200 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा।

-मेले में इस साल दो के स्थान पर तीन निकास द्वार रहेंगे।

-श्यामनगरी की चारों दिशाओं में पार्किंग जोन बनेंगे।

-भीड़ नियंत्रण के लिए रींगस व खाटू मार्ग पर सीसीटीवी लगेंगे।