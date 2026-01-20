20 जनवरी 2026,

मंगलवार

सीकर

Khatu Mela 2026: इस बार 12 नहीं सिर्फ 8 दिन का भरेगा खाटू मेला, नहीं होंगे वीआईपी दर्शन, ये है पूरा शेड्यूल

Khatu Mela 2026: बाबा श्याम फाल्गुनी मेले की व्यवस्थाओं में इस बार बदलाव नजर आएगा। फाल्गुनी मेले की तैयारियों को लेकर कलक्टर व एसपी ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में बैठक लेकर व्यवस्थाओं का रिव्यू किया।

सीकर

image

Jan 20, 2026

Khatu Shyam Mela 2025

Khatu Shyam Mela: फाइल फोटो पत्रिका

सीकर। बाबा श्याम फाल्गुनी मेले की व्यवस्थाओं में इस बार बदलाव नजर आएगा। फाल्गुनी मेले की तैयारियों को लेकर कलक्टर व एसपी ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में बैठक लेकर व्यवस्थाओं का रिव्यू किया। इस दौरान तय किया कि बाबा श्याम का इस साल फाल्गुनी मेला 12 दिन की जगह आठ दिन का भरेगा। मेला 21 से 28 फरवरी तक भरेगा। मेले में इस बार सरकारी प्रोटोकॉल वाले वीआईपी को छोड़कर वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेगी।

खाटू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जाम से राहत दिलाने के लिए इस बार क्यूआर कोड जारी होगा। श्रद्धालु यह क्यूआर कोड स्कैन कर पार्किंग स्थल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। खाटू श्यामजी को जोड़ने वाली सभी अप्रोच रोड्स पर क्यूआर कोड स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिनको स्कैन कर संबंधित रूट से आने वाले भक्तगण पार्किंग स्थल का पता कर पाएंगे।

कलक्टर मुकुल शर्मा व एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पिछले साल मेला 12 दिन का भरा था, लेकिन शुरुआती दिनों में भक्तों की संख्या काफी कम रही थी। पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस साल मेले की अवधि आठ दिन की है। गौरतलब है कि पिछले साल मेला अवधि ज्यादा होने के कारण भक्तों को भीड़ नहीं होने पर भी दर्शनों में ज्यादा समय लगा था। ऐसे में इस बार प्रशासन ने मेले की अवधि को कम किया है।

इस बार भंडारे की अनुमति भी ऑनलाइन

मेले में भंडारे सभी तरह की अनुमति श्याम सारथी पोर्टल ही मिलेगी। अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही फाइल का स्टेट्स भी जांच सकेंगे।

ऐसे समझें मेले का ए टू जेड

-ई-रिक्शा चालकों के लिए अलग-अलग जोन बनेगा और पास जारी होंगे। बिना पास वाले ई-रिक्शा को सीज किया जाएगा।
-मंडा मोड एवं रींगस के खाटू मोड़ से मंदिर तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
-छोटी कांच की इत्र की शीशियां बेचने वालों पर कार्रवाई होगी।
-मेले के सभी सेक्टर में मेडिकल की मोबाइल यूनिट्स स्थापित रहेगी।
-अग्निशमन एवं एंबुलेंस के लिए इमरजेंसी रास्ते की व्यवस्था की जाएगी।
-मंदिर एवं मेला परिसर में 44 डिजिटल स्क्रीन लगेगी।
-मेला अवधि के दौरान श्याम कुंड बंद रहेगा और डीजे पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
-सीकर रोडवेज डिपो से मेले के दौरान 200 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा।
-मेले में इस साल दो के स्थान पर तीन निकास द्वार रहेंगे।
-श्यामनगरी की चारों दिशाओं में पार्किंग जोन बनेंगे।
-भीड़ नियंत्रण के लिए रींगस व खाटू मार्ग पर सीसीटीवी लगेंगे।

