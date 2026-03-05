आठ दिन के मेले में 19 लाख भक्तों का रेकॉर्ड, चारों तरफ पार्किंग इसलिए नहीं बने जाम के हालात

सीकर. बाबा श्याम के लक्खी मेले में प्रशासन के नए नवाचारों ने भक्तों को पूरी राहत दी है। खाटूश्यामजी में पहली बार आठ दिन का मेला भरा और इसमें 19 लाख भक्तों के आने का नया रेकॉर्ड बना है। पिछले 15 सालों में पहली बार भक्तों को एकादशी के दिन भी दो से तीन घंटे में आसानी से दर्शन भी हुए। जबकि पिछले साल 12 दिन के मेले में 22 लाख भक्त पहुंचे थे। इस साल हर जोन में अलग-अलग पार्किंग, शाहपुरा व रेनवाल सड़क प्रोजेक्ट पूरे कराने की वजह से भक्तों को जाम से पूरी तरह राहत मिली। इसके अलावा जयपुर-बीकानेर हाइवे पर भी यातायात बाधित नहीं रहा। हालांकि पहले प्रशासन व मंदिर कमेटी की ओर से मेले में 25 से 30 लाख भक्तों के आने की संभावना पर काम किया जा रहा था, लेकिन बोर्ड परीक्षा व सोशल मीडिया की अफवाह आदि वजह से भक्तों की भीड़ का रेकॉर्ड नहीं बन सका।