Govt Job: रेलवे ग्रुप-डी के 21,997 पदों पर भर्ती, 9 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन, CBT और PET के आधार पर होगा चयन

रेलवे की गु्रप डी की लिखित परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक्सपर्ट ने बताया कि सीबीटी 90 मिनट का होगा, इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में जनरल साइंस व मैथ्स के 25-25 सवाल होंगे। जबकि 30 सवाल रीजनिंग व 20 सवाल जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू रहेगी।