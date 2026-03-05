रेलवे में गु्रप डी की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को राहत, अब 9 मार्च तक आवेदन

सीकर. रेलवे में गु्रप डी की तैयारी में जुटे बेरोजगारों के लिए राहतभरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने गु्रप डी के 21997 पदों पर होने वाली भर्ती की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दो मार्च तय थी जो अब नौ मार्च हो गई है। वहीं फीस का भुगतान 11 मार्च तक हो सकेगा। आवेदन में किसी भी तरह की गलती होने पर संशोधन का मौका 12 मार्च से 21 मार्च के बीच में मिल सकेगा। खास बात यह है कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों को एक ही जोन में आवेदन का मौका मिलेगा। हालांकि वह एक ही जोन में अलग-अलग पदों के आवेदन की छूट रहेगी। यह भर्ती मुख्य रूप से ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और अन्य तकनीकी पदों के लिए है। भर्ती में 18 से 33 साल के युवा आवेदन कर सकते है, लेकिन एससी, एसटी व ओबीसी आदि वर्ग के लिए नियमानुसार छूट रहेगी। परीक्षा में एक करोड़ से अधिक आवेदन आने की संभावना रेलवे ने जताई है।