Shekhawati Murder: युवती की हत्या करके फेंक दी लाश, रेलवे अंडरपास के पास मिला शव तो मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह गांव के कुछ लोग रेलवे अंडरपास के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक युवती के शव पर पड़ी। यह देखकर उन्होंने तुरंत रानोली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रानोली थाना अधिकारी रामलाल पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की।