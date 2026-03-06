Shekhawati Murder: युवती की हत्या करके फेंक दी लाश, रेलवे अंडरपास के पास मिला शव तो मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जांच करती पुलिस की फोटो: पत्रिका
Woman's Dead Body Found In Palsana: सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल रानोली थाना इलाके के गोरिया गांव के पास रेलवे अंडरपास के समीप एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर रानोली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में युवती की हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह गांव के कुछ लोग रेलवे अंडरपास के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक युवती के शव पर पड़ी। यह देखकर उन्होंने तुरंत रानोली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रानोली थाना अधिकारी रामलाल पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की।
मामले की जानकारी मिलते ही डिप्टी कैलाश कंवर राठौड़ भी मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।
युवती की पहचान झुंझुनूं की निवासी के रूप में में हुई है। पुलिस के अनुसार मृत युवती की पहचान झुंझुनूं जिले के गोठड़ा क्षेत्र की निवासी के रूप में बताई जा रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पलसाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
घटना की सूचना युवती के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आने और पहचान की पुष्टि के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग