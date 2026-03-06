6 मार्च 2026,

शुक्रवार

सीकर

Shekhawati Murder: युवती की हत्या करके फेंक दी लाश, रेलवे अंडरपास के पास मिला शव तो मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: सीकर जिले के पलसाना इलाके में रेलवे अंडरपास के पास युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में युवती की हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Mar 06, 2026

Sikar News
Play video

जांच करती पुलिस की फोटो: पत्रिका

Woman's Dead Body Found In Palsana: सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल रानोली थाना इलाके के गोरिया गांव के पास रेलवे अंडरपास के समीप एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर रानोली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में युवती की हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।

पहले ग्रामीणों ने देखा शव

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह गांव के कुछ लोग रेलवे अंडरपास के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक युवती के शव पर पड़ी। यह देखकर उन्होंने तुरंत रानोली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रानोली थाना अधिकारी रामलाल पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की।

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की जानकारी मिलते ही डिप्टी कैलाश कंवर राठौड़ भी मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

झुंझुनूं की है युवती

युवती की पहचान झुंझुनूं की निवासी के रूप में में हुई है। पुलिस के अनुसार मृत युवती की पहचान झुंझुनूं जिले के गोठड़ा क्षेत्र की निवासी के रूप में बताई जा रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पलसाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

परिजनों के आने के बाद होगा खुलासा

घटना की सूचना युवती के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आने और पहचान की पुष्टि के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है।

Updated on:

06 Mar 2026 01:16 pm

Published on:

06 Mar 2026 01:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Shekhawati Murder: युवती की हत्या करके फेंक दी लाश, रेलवे अंडरपास के पास मिला शव तो मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

