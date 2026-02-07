New Bus Stand: राजस्थान के इस शहर को मिला नया ‘मॉडर्न बस स्टैंड’, वेटिंग हॉल-रैन बसेरा समेत ये मिली सुविधाएं

उन्होंने कहा कि बस स्टैंड क्षेत्र के आने-जाने वाले यात्रियों को व्यापक राहत प्रदान करेगा। बस स्टैंड निर्माण से चिड़ावा की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। संचालन पार्षद निखिल चौधरी ने किया। इस मौके पर ईओ दिनेश कुमार, जेईएन आकाश जांगिड़, एड.विनोद डांगी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूर्यकांत शर्मा, संजय सैनी लांबा गोठड़ा, पूर्व सरपंच धर्मपाल पायल, सतपाल जांगिड़, राकेश नायक, विनोद झाझडिय़ा, संजय नूनियां, अभिषेक सोनू शर्मा, रमाकांत, संदीप सैनी, मुकेश पूनियां, दयाराम ओजटू, मोती डांगी, रमेश मेचू, अविनाश शर्मा, टीएम खान, रतन सिंह, सुनील झाझडिय़ा, सीताराम खोजी आदि मौजूद थे।