PNB बैंक गोल्ड घोटाले मामले में जल्द होगा चौंकाने वाला खुलासा, कर्मचारियों के साथ बाहरी व्यक्तियों की भी मिलीभगत?

उन्होंने कहा कि इस घोटाले में बैंक कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जांच चल रही है। बैंक से कुल कितना गोल्ड चोरी हुआ, इसके लिए बैंक की तरफ से भी आर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर लगे हुए हैं। बैंक की फाइनल रिपोर्ट और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही बैंक से चोरी हुए सोने की मात्र का सही पता चल पाएगा।