PNB में 6.50 करोड़ का गोल्ड घोटाला: AGM ने बताया कब मिलेगा पीड़ितों को पूरा क्लेम और कैसे होगा सोने का भुगतान?

जवाब: पंजाब नेशनल बैंक अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील है। इसलिए इस धोखाधड़ी की घटना के बाद लगातार उच्च स्तर के अधिकारी आ रहे हैं। चीफ इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में जांच टीम काम कर रही हैं। ग्राहकों से अपील करता हूं कि बैंक का पूर्ण विश्वास रखें, सही ग्राहक का कोई नुकसान नहीं होगा। भविष्य में लोन लेने वाले ग्राहक किसी के बहकावे में नहीं आएं और ना ही किसी को माध्यम बनाएं बल्कि सीधे बैंक में संपर्क करें।