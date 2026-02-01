Good News: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन से गेहूं खरीदेगी सरकार, जानें कितना है समर्थन मूल्य

जनाधार आधारित पंजीकरण व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य सीधे खाते में प्राप्त होगा। जिला रसद अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण कराएं और निर्धारित तिथियों के भीतर खरीद केंद्रों पर गेहूं की तुलाई करवाएं। सरकारी गेहूं खरीद अभियान 10 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस अवधि में किसान निर्धारित खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।