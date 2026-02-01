Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, दादी-पोती को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

परिजनों के अनुसार, पार्वती कंवर के बेटे भवानी सिंह राजपूत का दो माह पहले साइलेंट अटैक से निधन हो गया था। वह मकानों में पेंटिंग का काम करते थे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के लिए उनकी पत्नी सरोज कंवर सिलाई का काम कर रही हैं। परिवार में सबसे छोटी पोती अंबिका थी, जो आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन मोनिका फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है, जबकि बहन रीतिका भी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। परिवार का एक बेटा निजी कंपनी में कार्यरत है।