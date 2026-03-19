Rain Alert: बाड़मेर में हुई 16.6 MM बारिश, अब तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, 19-20 मार्च के लिए IMD की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। सीकर जिले में 4 दिन से छाए बादल बुधवार दोपहर बाद बरस पड़े। शहर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ चने के आकार के ओले गिरे और फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना बनी रहेगी।