Rajasthan Rain: राजस्थान में यहां मौसम ने ली अचानक करवट, सूंटे संग झमाझम बारिश, ओले भी गिरे

झुंझुनूं में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। बुधवार को दिनभर मौसम का मिजाज बदला-बदला रहा। कभी तेज धूप निकली तो कभी बादलों ने आसमान को ढक लिया। दिनभर धूप-छांव का दौर चलता रहा। वहीं दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव आने से लोगों को तेज गर्मी, उमस और फिर धूलभरी आंधी का सामना करना पड़ा। शाम होते-होते आसमान में घने काले बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। जिला मुख्यालय झुंझुनूं समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शाम करीब पांच बजे तेज आंधी चली। आंधी के दौरान हवा के साथ उड़ी मिट्टी और धूल के गुबार से लोगों का हाल बेहाल हो गया।