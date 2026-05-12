Weather Repoet Today: टूट गया रेकार्ड, बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री, अब रात भर 8 जिलों में बारिश का अलर्ट

Barmer temperature 48 degree: जयपुर. राजस्थान के कई हिस्सों में आज ​मौसम ने करवट ली है। एक तरफ राजस्थान के कई हिस्से तप रहे हैं,वहीं दूसरी ओर बारिश की बूंदों से भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने आज यानी 12 मई ​को सुबह से ही ओरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है। अब मौसम विभाग ने रात दस बजे एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार अलवर, डीग, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, खैरथल—तिजारा जिलों में कहीं—कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने व 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से तेज हवा चलेगी। यह अलर्ट आगामी तीन घंटे के लिए है।