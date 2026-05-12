NEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा : जयपुर से पहले इन शहरों में पहुंचा पर्चा, अब CBI के हाथ कमान

जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का नेटवर्क सोशल मीडिया और वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए संचालित हो रहा था। 'प्राइवेट माफिया' नाम के एक वॉट्सऐप ग्रुप का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 400 सदस्य जुड़े हुए थे। ग्रुप में कथित तौर पर लीक पेपर और उससे जुड़े प्रश्न साझा किए जाते थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस ग्रुप में मौजूद 'गेस पेपर' के कई सवाल असली परीक्षा में हूबहू मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि जीव विज्ञान के लगभग सभी सवाल और रसायन विज्ञान के अधिकांश प्रश्न मूल प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।