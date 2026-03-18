सीकर अपराध: शादी का झांसा देकर दो लड़कियों से बलात्कार

इस दौरान उसकी सीकर निवासी युवक से पहचान हुई थी। आरोप है कि आरोपी युवक उसे 28 मई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक करीब 9 महीने तक होटल व कई अन्य जगहों पर लेकर गया और उसके साथ बलात्कार करता रहा। युवती आरोपी को शादी करने की बात कहती तो वह टालमटोल कर देता था।