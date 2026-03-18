सीकर समाचार: विवाह समारोह से लौट रहे युवक की हादसे में मौत, 22 अप्रेल को होनी थी शादी

हिरणा निवासी अनिल का गुजरात मोरबी में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है । अनिल की शादी 22 अप्रेल को तय हुई थी और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था । घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी, रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था और हर कोई इस खास दिन का इंतजार कर रहा था । लेकिन अचानक अनिल की मौत ने सब कुछ बदल दिया। जहां कभी हंसी-खुशी और उत्साह था, वहां अब गहरा सन्नाटा और मातम छा गया है।