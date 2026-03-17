Rajasthan: पिसवाने को खोला गेहूं का कट्टा, निकले 15 लाख के गहने, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

उनकी बेटी ने गेहूं के कट्टे में गहने रख दिए थे, लेकिन इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने गलती से गेहूं के कट्टे बेच दिए। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई मांगू खां की तारीफ कर रहा है। आज के समय में जहां छोटी से बात पर विवाद हो जाते हैं, वहीं मांगू खां का यह कदम समाज के लिए प्रेरणादायक बन गया है।