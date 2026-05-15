राजस्थान में खौफनाक वारदात, शादी नहीं होने पर युवक ने 11 साल के मासूम की चढ़ा दी बलि

सोजत (पाली)। पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के रामासनी सांदवान गांव में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। शादी नहीं होने से परेशान एक युवक ने कथित तांत्रिक के बहकावे में आकर 11 वर्षीय मासूम आरिफ की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने बच्चे को मदरसे से लौटते समय बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाया और गांव के बाहर तालाब की पाल के पास जंगल में ले जाकर उसकी बलि चढ़ा दी। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी 25 वर्षीय शेरू खां को गिरफ्तार कर लिया।