Rajasthan Accident: एक हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार, पति और दो मासूम बेटों की मौत, मां अब भी अनजान

गुरुवार को गांव में जयंतीलाल और उनके तीन वर्षीय बेटे रवि कुमार का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। गांव के लोग नम आंखों से पिता-पुत्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। लोग परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते नजर आए। इसी दौरान अस्पताल से सात माह के मासूम आकाश की मौत की खबर भी गांव पहुंच गई। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में फिर से शोक की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखें नम हो गईं और हर कोई इस दर्दनाक हादसे को लेकर दुख जताता नजर आया।