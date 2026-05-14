Rajasthan: राजस्थान रोडवेज बस में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को देखकर चौंके यात्री, भारी ट्रैफिक जाम में फंसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से वीआईपी काफिलों को सीमित रखने और आमजन से सीधे जुड़ाव बढ़ाने के आह्वान के बाद उपमुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा गुरुवार शाम करीब 5.00 बजे जयपुर स्थित बाइस गोदाम क्षेत्र पहुंचे। आधा घंटे इंतजार के बाद जयपुर-केकड़ी मार्ग पर जा रही साधारण रोडवेज बस को हाथ देकर रुकवाया और अपने स्टाफ के साथ बस में सवार हो गए। अचानक उपमुख्यमंत्री को बस में देखकर यात्रियों में उत्सुकता का माहौल बन गया।