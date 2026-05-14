Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 6 जिलों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट जारी, आंधी-बारिश-बिजली की चेतावनी

सूर्यनगरी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। सुबह आसमां में बादलों की हल्की आवाजाही के साथ धूल भरी हवा चलती रही। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आईं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। बाजारों में भी दोपहर के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-पहल रही। तेज गर्मी के कारण कूलर और एसी की मांग बढ़ गई है, वहीं बिजली खपत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है।