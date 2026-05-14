राजस्थान के एक शिक्षक ने 23 लाख छात्रों का बचाया भविष्य, वरना गुपचुप हो जाता खेल, नहीं लगती NEET पेपर लीक की भनक

जयपुर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 से जुड़े कथित पेपर लीक मामले ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी कोई बड़ी एजेंसी नहीं, बल्कि राजस्थान के सीकर का एक शिक्षक बनकर सामने आया है। अगर इस शिक्षक ने समय रहते ईमेल के जरिए शिकायत नहीं भेजी होती, तो संभव है कि यह मामला दबकर रह जाता और कथित गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगती।