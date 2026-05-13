Jodhpur Accident: जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के बैक लेते ही डंपर टकराया, चालक की मौत

पुलिस के अनुसार रास्ते में कट से मुड़ने के लिए चालक ने ट्रक को पीछे लिया। इसी दौरान पीछे से आ रहा डंपर ट्रक में घुस गया। डंपर डालीबाई चौराहा की तरफ जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला जा सका।