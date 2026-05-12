AIIMS Jodhpur: जोधपुर में आइसीयू की दीवारों से बाहर आया इलाज, सूरज से खिल रही जिंदगी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर क्रिटिकल केयर की स्थिति में सुधार के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे तीन हफ्ते के भीतर आइसीयू के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और ठोस कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही स्पष्ट किया कि देश के सभी अस्पतालों में आइसीयू के मानक एक समान और पारदर्शी होने चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को बुनियादी सुविधाओं या स्टाफ की कमी के कारण असुरक्षित महसूस न करना पड़े।