Jodhpur Foundation Day: 565 साल पहले ऐसे बसा था जोधपुर, संघर्ष और शौर्य से जुड़ी है राव जोधा की कहानी

जोधपुर। आज से करीब 565 साल पहले 12 मई के दिन मारवाड़ के शासक राव जोधा ने एक नए शहर की नींव रखी थी। मंडोर के दक्षिण में एक सुरक्षित पहाड़ी पर किले का निर्माण शुरू किया गया और बाद में उसी किले के आसपास बसा नगर जोधपुर कहलाया। आज भी हर साल 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जोधपुर की स्थापना की कहानी काफी रोचक मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार राव जोधा ने कठिन संघर्ष के बाद मारवाड़ में अपनी सत्ता मजबूत की थी।