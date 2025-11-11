Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में तेज धमाके की आवाज से सहम उठा मंडोर क्षेत्र, कारण अभी तक साफ नहीं

जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में जोरदार धमाके की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 11, 2025

jodhpur blast

घरों से बाहर निकले क्षेत्रवासी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर शहर के मंडोर क्षेत्र में मंगलवार रात तेज धमाके की आवाज से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ था। लोगों का कहना है कि रात करीब 8 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसकी गूंज लगभग 5 किलोमीटर तक सुनाई दी।

काफी तेज थी आवाज

स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। आनन-फानन में लोग घरों से बाहर निकले। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने खनन क्षेत्र के कर्मचारियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने किसी तरह का धमाका नहीं करने की बात कही। लोगों की सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र में गश्त की, लेकिन कुछ नहीं मिला।

वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह धमाका सोनिक बूम की वजह से हुआ था। दरअसल जब फाइटर जेट हवा में ध्वनि की गति (Speed of Sound) से तेज उड़ता है, तो सोनिक बूम पैदा होता है। ऐसे में जब लड़ाकू विमान एयर बैरियर तोड़ता है तो इस तरह की विस्फोटक जैसी आवाज निकलती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि धमाका सोनिक बूम की वजह से हुआ था या फिर कोई और कारण था।

Updated on:

11 Nov 2025 10:00 pm

Published on:

11 Nov 2025 09:53 pm

Jodhpur: जोधपुर में तेज धमाके की आवाज से सहम उठा मंडोर क्षेत्र, कारण अभी तक साफ नहीं

