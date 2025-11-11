Jodhpur: जोधपुर में तेज धमाके की आवाज से सहम उठा मंडोर क्षेत्र, कारण अभी तक साफ नहीं

वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह धमाका सोनिक बूम की वजह से हुआ था। दरअसल जब फाइटर जेट हवा में ध्वनि की गति (Speed of Sound) से तेज उड़ता है, तो सोनिक बूम पैदा होता है। ऐसे में जब लड़ाकू विमान एयर बैरियर तोड़ता है तो इस तरह की विस्फोटक जैसी आवाज निकलती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि धमाका सोनिक बूम की वजह से हुआ था या फिर कोई और कारण था।