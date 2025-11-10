Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में अलर्ट, DGP ने जारी किए निर्देश

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जयपुर रेलवे स्टेशन में सर्च अभियान चलाती पुलिस। फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी डीसीपी-एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बनाए रखें। डीजीपी शर्मा ने अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारियों को कहा है कि अधिकतम पुलिस बल को सड़कों पर तैनात करें और अपने बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) को भी सतर्क रखें।
डीजीपी शर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक-उपायुक्त स्वयं की निगरानी में सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं। कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पूरी तरह से की जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को भी किसी भी तरह की भ्रामक या गलत सूचना का तुरंत खंडन करने के लिए अलर्ट किया जाए। डीजीपी शर्मा ने कहा कि सभी रेंज आईजीपी एवं पुलिस आयुक्त को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है।
दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद राजधानी जयपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सभी थाना पुलिस को उनके क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला सहित अन्य ठहरने के स्थानों पर संदिग्धों की तलाश में सर्च करने के निर्देश दिए। कमिश्नर मित्तल ने बताया कि शहर में विशेष नाकाबंदी करने के साथ गश्त बढ़ाई गई है। भीड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्धों की पहचान के लिए टीमें लगाई गई हैं। कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। विशेषतौर पर बाहरी संदिग्ध लोगों की तस्दीक की जा रही है।
