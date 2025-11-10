Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में अलर्ट, DGP ने जारी किए निर्देश

दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद राजधानी जयपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सभी थाना पुलिस को उनके क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला सहित अन्य ठहरने के स्थानों पर संदिग्धों की तलाश में सर्च करने के निर्देश दिए। कमिश्नर मित्तल ने बताया कि शहर में विशेष नाकाबंदी करने के साथ गश्त बढ़ाई गई है। भीड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्धों की पहचान के लिए टीमें लगाई गई हैं। कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। विशेषतौर पर बाहरी संदिग्ध लोगों की तस्दीक की जा रही है।