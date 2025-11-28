Ditwah Cyclone Tamil News : अलर्ट मोड में TN सरकार, Stalin बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

स्टालिन का निर्देश: प्रभावित जिलों में रेड अलर्ट, प्रशासन को 24×7 निगरानी के आदेश
चेन्नई. डिटवा चक्रवात तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए तमिलनाडु सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पहुंचकर तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने जिला कलक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने 29 और 30 नवम्बर को दक्षिणी और डेल्टा जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके बाद प्रशासन ने कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है।
प्रभावित जिलों में अधिकारी तैनात
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं बरती जाए और संवेदनशील इलाकों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कलक्टरों के साथ लगातार संपर्क में रहकर स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। सभी प्रभावित जिलों में निगरानी अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और वे मौके पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बिजली ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली के खंभों और तारों की लगातार जांच की जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना की आशंका न रहे।
चेन्नई भी हो सकता है प्रभावित
चेन्नई की स्थिति पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि राजधानी भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि शहर में भी भारी वर्षा की संभावना है और प्रशासन ने एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। राहत शिविर स्थापित कर दिए गए हैं, जहां भोजन और आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जलभराव संभावित क्षेत्रों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना तैयार है। विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सतर्क रहें। विपक्ष आलोचना करता रहेगा, लेकिन हमारा ध्यान राहत और सुरक्षा कार्यों पर केंद्रित है।” मुख्यमंत्री ने दोहराया कि डिटवा तूफान से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी जिलों में प्रशासनिक अमला मुस्तैद है।
