Ditwah Cyclone Tamil News : अलर्ट मोड में TN सरकार, Stalin बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

चेन्नई की स्थिति पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि राजधानी भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि शहर में भी भारी वर्षा की संभावना है और प्रशासन ने एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। राहत शिविर स्थापित कर दिए गए हैं, जहां भोजन और आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जलभराव संभावित क्षेत्रों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना तैयार है। विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सतर्क रहें। विपक्ष आलोचना करता रहेगा, लेकिन हमारा ध्यान राहत और सुरक्षा कार्यों पर केंद्रित है।” मुख्यमंत्री ने दोहराया कि डिटवा तूफान से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी जिलों में प्रशासनिक अमला मुस्तैद है।