दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 7वीं गिरफ्तारी (ANI)
Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आतंकी उमर उन नबी को विस्फोट से ठीक पहले छिपने की जगह और अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहा था।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके के रहने वाले सोयब के रूप में हुई है। यह इस मामले में NIA की सातवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले एजेंसी उमर उन नबी के 6 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
NIA सूत्रों के मुताबिक, सोयब ने मुख्य आरोपी उमर उन नबी को ब्लास्ट से कुछ समय पहले सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था। इसके अलावा उसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया, जिसमें रहने की जगह, आने-जाने की सुविधा और अन्य जरूरी मदद शामिल थी।
NIA की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। जांच एजेंसी इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग