दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आतंकी उमर उन नबी को विस्फोट से ठीक पहले छिपने की जगह और अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहा था।