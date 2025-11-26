Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी को विस्फोट से ठीक पहले छिपने की जगह देने वाले और दूसरी मदद करने वाले सोयब को गिरफ्तार कर लिया है। यह हमले से जुड़ी हुई सातवीं गिरफ्तारी है।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 26, 2025

NIA

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 7वीं गिरफ्तारी (ANI)

Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आतंकी उमर उन नबी को विस्फोट से ठीक पहले छिपने की जगह और अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहा था।

ब्लास्ट मामले में 7वीं गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके के रहने वाले सोयब के रूप में हुई है। यह इस मामले में NIA की सातवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले एजेंसी उमर उन नबी के 6 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

ब्लास्ट से पहले तक की मदद

NIA सूत्रों के मुताबिक, सोयब ने मुख्य आरोपी उमर उन नबी को ब्लास्ट से कुछ समय पहले सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था। इसके अलावा उसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया, जिसमें रहने की जगह, आने-जाने की सुविधा और अन्य जरूरी मदद शामिल थी।

NIA की कार्रवाई तेज

NIA की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। जांच एजेंसी इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है।

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

एनआर्इए

Published on:

26 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

