दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

आतंकी डॉ. शाहीन के कमरे से मिला 18 लाख कैश (IANS)
Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एक के बाद एक बड़े खुलासे हाथ लग रहे हैं। ताजा कामयाबी में NIA ने मुख्य आरोपी और जैश-ए-मोहम्मद की कथित महिला कमांडर डॉ. शाहीन के ठिकाने से 18 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। यह भारी भरकम रकम कमरा नंबर 22 की अलमारी में साधारण पॉलीथिन बैग में छुपाकर रखी गई थी। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी राशि शाहीन के पास कहां से आई? सूत्रों के मुताबिक यह पैसा आतंकी फंडिंग का हिस्सा हो सकता है।
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकले डॉक्टरों के इस खतरनाक नेटवर्क ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। NIA की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील ने जो कबूलनामा दिया है, उसने सनसनी फैला दी है।
मुजम्मिल की शाहीन से पहली मुलाकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। शाहीन उससे उम्र में काफी बड़ी थीं और उनकी सैलरी भी मुजम्मिल से ज्यादा थी। फिर भी दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और साल 2023 में दोनों ने निकाह कर लिया। मुजम्मिल ने बताया, “मैं शाहीन के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था।”
NIA का दावा है कि यही “लव स्टोरी” आतंकी साजिश का अहम हिस्सा बन गई। जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर बनी शाहीन और उसके “पति” मुजम्मिल ने मिलकर देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि 18 लाख रुपये के इस कैश का इस्तेमाल आगे के हमलों के लिए होने वाला था या नहीं। मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
