दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एक के बाद एक बड़े खुलासे हाथ लग रहे हैं। ताजा कामयाबी में NIA ने मुख्य आरोपी और जैश-ए-मोहम्मद की कथित महिला कमांडर डॉ. शाहीन के ठिकाने से 18 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। यह भारी भरकम रकम कमरा नंबर 22 की अलमारी में साधारण पॉलीथिन बैग में छुपाकर रखी गई थी। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी राशि शाहीन के पास कहां से आई? सूत्रों के मुताबिक यह पैसा आतंकी फंडिंग का हिस्सा हो सकता है।