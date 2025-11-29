Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को जैश-ए-मोहम्मद की कथित महिला कमांडर शाहीन के ठिकाने से 18 लाख रुपये नकद मिले, जिसे आतंकी फंडिंग से जोड़कर जांच की जा रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 29, 2025

आतंकी डॉ. शाहीन के कमरे से मिला 18 लाख कैश (IANS)

Delhi Blast Case: दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एक के बाद एक बड़े खुलासे हाथ लग रहे हैं। ताजा कामयाबी में NIA ने मुख्य आरोपी और जैश-ए-मोहम्मद की कथित महिला कमांडर डॉ. शाहीन के ठिकाने से 18 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। यह भारी भरकम रकम कमरा नंबर 22 की अलमारी में साधारण पॉलीथिन बैग में छुपाकर रखी गई थी। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी राशि शाहीन के पास कहां से आई? सूत्रों के मुताबिक यह पैसा आतंकी फंडिंग का हिस्सा हो सकता है।

आतंकी डॉक्टरों की “व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल” बेनकाब

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकले डॉक्टरों के इस खतरनाक नेटवर्क ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। NIA की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील ने जो कबूलनामा दिया है, उसने सनसनी फैला दी है।

मुजम्मिल का चौंकाने वाला खुलासा

मुजम्मिल की शाहीन से पहली मुलाकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। शाहीन उससे उम्र में काफी बड़ी थीं और उनकी सैलरी भी मुजम्मिल से ज्यादा थी। फिर भी दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और साल 2023 में दोनों ने निकाह कर लिया। मुजम्मिल ने बताया, “मैं शाहीन के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था।”

शाहीन के दो बार टूटे रिश्ते

  • पहला पति जफर हयात मुंबई में रहता था। शाहीन को बुर्के से चिढ़ थी और वह अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसना चाहती थी।
  • दूसरा पति गाजियाबाद में कपड़े की दुकान चलाता था, उससे भी बात नहीं बनी।
  • इसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. मुजम्मिल के साथ नजदीकियां बढ़ीं।

आतंकी साजिश में लव स्टोरी का अहम हिस्सा

NIA का दावा है कि यही “लव स्टोरी” आतंकी साजिश का अहम हिस्सा बन गई। जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर बनी शाहीन और उसके “पति” मुजम्मिल ने मिलकर देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि 18 लाख रुपये के इस कैश का इस्तेमाल आगे के हमलों के लिए होने वाला था या नहीं। मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

#Delhiblastमें अब तक

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

watch video… 70 लाख में खरीदा भिलाई निगम ने एंटी-स्मॉग गन वाहन, 6 माह खा रहा धूल

Ditwah Cyclone Tamil News : अलर्ट मोड में TN

Ditwah Cyclone Tamil News : अलर्ट मोड में TN सरकार, Stalin बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

NIA

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने हड़प ली जमीन? टेरर फंडिंग के बाद एक और आरोप ने मचाई खलबली

Delhi Car blast New revelation Maps and Red Fort blast plans shared on Threema app

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट से पहले एक आरोपी को भेजे गए थे 42 वीडियो, उनमे क्या था? जांच में हुआ एक और खुलासा

Delhi Blast: लाल किले की पार्किंग में पहले धमाके का था प्लान, इस वजह से आतंकियों ने बदल दिया इरादा

Owaisi

आतंकी उमर के वायरल वीडियो पर ओवैसी का आया रिएक्शन, सुसाइड बॉम्बर पर क्या बोले AIMIM चीफ

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया खुलासा, धमाके से पहले आतंकी उमर ने लाल किला की पार्किंग में असेंबल किया था बम

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Published on:

29 Nov 2025 10:23 am

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.