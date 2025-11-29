दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच हुई तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 48 कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें

जांच एजेंसियां अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से उमर खालिद के संभावित नेटवर्क की तलाश कर रही हैं। इसके तहत दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई और चीन से एमबीबीएस की डिग्री लेकर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की पूरी लिस्ट और उनका पूरा रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराएं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें आशंका है कि उमर का नेटवर्क यूनिवर्सिटी से कहीं अधिक विस्तृत है और अभी जांच के शुरुआती चरण में ही प्रोफेशनल नेटवर्क को पूरी तरह मैप करने की कोशिश की जा रही है।