दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन! कश्मीर में बिना ओनरशिप ट्रांसफर वाली गाड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली में लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट (Delhi Blast) की घटना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। घाटी भर में ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिनका बिक्री या खरीद के बाद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामित्व रिकॉर्ड को मजबूत करना है, अन्य राज्यों के पंजीकरण वाले या बिना ट्रांसफर किए चल रहे वाहनों के दुरुपयोग को रोकना है, और सार्वजनिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।