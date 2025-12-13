13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन! कश्मीर में बिना ओनरशिप ट्रांसफर वाली गाड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बिना ओनरशिप ट्रांसफर वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है।

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Devika Chatraj

Dec 13, 2025

कश्मीर में बिना ओनरशिप ट्रांसफर गाड़ियों पर सख्ती (X)

दिल्ली में लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट (Delhi Blast) की घटना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। घाटी भर में ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिनका बिक्री या खरीद के बाद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामित्व रिकॉर्ड को मजबूत करना है, अन्य राज्यों के पंजीकरण वाले या बिना ट्रांसफर किए चल रहे वाहनों के दुरुपयोग को रोकना है, और सार्वजनिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

दक्षिण कश्मीर में तेज वाहन जांच

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में वाहन जांच अभियान को और तेज किया गया है। कई प्रमुख स्थानों पर जांच टीमें तैनात की गईं हैं, जहां उचित दस्तावेजों और अपडेटेड स्वामित्व रिकॉर्ड के बिना चल रहे कई वाहनों को जब्त किया गया। इन मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

शोपियां में 144 वाहन कार्रवाई के दायरे में

शोपियां जिले में एक सप्ताह चले अभियान के दौरान अन्य राज्यों के पंजीकरण नंबर वाले 144 वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, ये वाहन बिक्री के बाद ओनरशिप ट्रांसफर कराए बिना सड़कों पर चल रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह निरंतर प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है।

गांदरबल में संयुक्त नाके

मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में पुलिस ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कई प्रमुख स्थानों पर नाके लगाए। संयुक्त टीमों ने वाहनों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित किया कि स्वामित्व हस्तांतरण के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में भी कार्रवाई

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में भी पुलिस ने चेकपॉइंट्स पर वाहनों की जांच की। इस दौरान नियम तोड़ने वाले और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के कई वाहन जब्त किए गए।

बडगाम में 11 वाहन जब्त

बडगाम जिले में पुलिस ने 11 ऐसे वाहनों को जब्त किया, जो संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से लाए गए थे, लेकिन वर्तमान उपयोगकर्ताओं के नाम पर उनका स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया गया था। पुलिस ने इसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन और गंभीर सुरक्षा खतरा बताया।

पुलिस की अपील और चेतावनी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे स्वामित्व हस्तांतरण की सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करें और वैध दस्तावेज हमेशा साथ रखें। पुलिस ने चेतावनी दी कि बिना ट्रांसफर वाले वाहनों का दुरुपयोग आपराधिक या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, जैसे तस्करी या अवैध सामान की ढुलाई, के लिए किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

दिल्ली विस्फोट से जुड़ी चिंता

पुलिस ने बताया कि यह अभियान दिल्ली कार विस्फोट में इस्तेमाल की गई पुरानी कार के स्वामित्व हस्तांतरण न होने से पैदा हुई चिंताओं के बाद शुरू किया गया है। उस मामले में कार का दुरुपयोग आतंकी गतिविधि के लिए किया गया था। पुलिस ने साफ किया कि ऐसे प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।

#Delhiblastमें अब तक

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन! कश्मीर में बिना ओनरशिप ट्रांसफर वाली गाड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

NIA

3 राज्यों में NIA की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध हथियार तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार

NIA Raid

Delhi Blast मामले में बड़ी कार्रवाई, NIA की कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच हुई तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 48 कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

watch video… 70 लाख में खरीदा भिलाई निगम ने एंटी-स्मॉग गन वाहन, 6 माह खा रहा धूल

Ditwah Cyclone Tamil News : अलर्ट मोड में TN

Ditwah Cyclone Tamil News : अलर्ट मोड में TN सरकार, Stalin बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

NIA

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर उन नबी को ठिकाना देने वाला गिरफ्तार

Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने हड़प ली जमीन? टेरर फंडिंग के बाद एक और आरोप ने मचाई खलबली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

13 Dec 2025 10:22 am

Hindi News / National News / दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन! कश्मीर में बिना ओनरशिप ट्रांसफर वाली गाड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.