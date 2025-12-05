3 राज्यों में NIA की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध हथियार तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार

22 ठिकानों पर NIA की छापेमारी (ANI)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करने वाले अंतर-राज्यीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक साथ 22 स्थानों पर छापेमारी कर NIA ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
एनआईए सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क हरियाणा से हथियार लाकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार और देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई करता था। जांच एजेंसी को शक है कि यह गिरोह दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले से भी जुड़ा हो सकता है। इस संभावित लिंक की गहन जांच की जा रही है और दोनों मामलों को समानांतर रूप से जोड़ा जा रहा है।
यह कार्रवाई पटना जोनल ऑफिस द्वारा हाल ही में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई है। एनआईए की 22 टीमों ने सुबह-सुबह एक साथ सभी ठिकानों पर दबिश दी थी। आगे की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग