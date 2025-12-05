3 राज्यों में NIA की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध हथियार तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार

एनआईए सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क हरियाणा से हथियार लाकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार और देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई करता था। जांच एजेंसी को शक है कि यह गिरोह दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले से भी जुड़ा हो सकता है। इस संभावित लिंक की गहन जांच की जा रही है और दोनों मामलों को समानांतर रूप से जोड़ा जा रहा है।