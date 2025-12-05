5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

3 राज्यों में NIA की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध हथियार तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार

NIA Raids: NIA ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के मामले में 3 राज्यों में 22 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला-बारूद जब्त किए।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 05, 2025

NIA

22 ठिकानों पर NIA की छापेमारी (ANI)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करने वाले अंतर-राज्यीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक साथ 22 स्थानों पर छापेमारी कर NIA ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • शशि प्रकाश (पटना, बिहार)
  • रवि रंजन सिंह (शेखपुरा, बिहार)
  • विजय कालरा (कुरुक्षेत्र, हरियाणा)
  • कुश कालरा (कुरुक्षेत्र, हरियाणा)

छापेमारी की जगहें

  • बिहार : पटना, नालंदा और शेखपुरा (कुल 7 ठिकाने)
  • उत्तर प्रदेश : औरैया जिला (13 ठिकाने)
  • हरियाणा : कुरुक्षेत्र (2 ठिकाने)

बरामद सामान

  • बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और गोला-बारूद
  • एक करोड़ रुपये से अधिक नकद राशि
  • कई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
  • संदिग्ध पहचान-पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने का संदेह

एनआईए सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क हरियाणा से हथियार लाकर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार और देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई करता था। जांच एजेंसी को शक है कि यह गिरोह दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले से भी जुड़ा हो सकता है। इस संभावित लिंक की गहन जांच की जा रही है और दोनों मामलों को समानांतर रूप से जोड़ा जा रहा है।

पटना जोनल ऑफिस की FIR के आधार पर कार्रवाई

यह कार्रवाई पटना जोनल ऑफिस द्वारा हाल ही में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई है। एनआईए की 22 टीमों ने सुबह-सुबह एक साथ सभी ठिकानों पर दबिश दी थी। आगे की जांच जारी है।

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

एनआर्इए

Published on:

05 Dec 2025 09:40 am

Hindi News / National News / 3 राज्यों में NIA की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध हथियार तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार

